La prima decade del segno può già beneficiare della generosa presenza di Giove in bel sestile, per rilanciare sugli obiettivi di lavoro e ottenere un riconoscimento dei propri sforzi che durante quest’anno è mancato. Ora la musica cambia decisamente in meglio: cresce la fiducia in sè stessi e l’amore, per tutti, trova la giusta via per esprimersi

colore: Oro

Tiziano Ferro, Il regalo più grande