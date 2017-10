Ciglia da urlo? Adriana Lima svela il suo segreto

Quando si pensa a un ideale di bellezza e perfezione vengono in mente loro, bellissime top model che, passerella dopo passerella, sono pronte a tirare fuori tutto il loro fascino. Sono delle vere muse per molte perché, anche lontano dalla sfera lavorativa, sanno come prendersi cura del proprio aspetto. Outfit, trucco e parrucco sono sempre in ordine. Perché non imitarle? Oltre a seguire i loro consigli relativi a come mantenersi in forma, vale la pena anche lasciarsi ispirare per quel che concerne il fronte make up. Tra ciglia, labbra e unghie, non trascurano proprio nulla.

Adriana Lima, icona di bellezza

Una delle icone beauty da tenere d’occhio è sicuramente lei, Adriana Lima che, secondo la rivista Forbes, sarebbe una delle modelle più pagate al mondo. Per avere un’idea del suo bottino basti pensare che, nel 2016, il suo patrimonio ammontava a circa 75 milioni di dollari.

L’abbiamo vista sfilare per innumerevoli brand come Versace, Giorgio Armani, Christian Dior etc., e ancora posare, in tutto il suo splendore, per numerose riviste di moda come Vogue, Marie Claire, Elle, Harper’s Bazaar, e tanti altri. Come fa ad essere sempre così bella? Adriana, uno degli angeli di Victoria’s Secret, ha appena svelato il segreto del suo fascino. O almeno uno dei tanti. Stando a quando riporta il Business Insider, il suo asso nella manica è il mascara. Permette di dare volume alle ciglia rendendo lo sguardo più affascinante, intenso e ultra sexy.

Ciglia da urlo: lunga vita al mascara

La bellissima brasiliana non lo toglie mai. “Adoro applicare il mascara: amo metterlo sugli occhi“- ha rivelato la top model brasiliana a InStyle in una recente intervista. “Mi piace che sia molto nero e mi piace creare più strati applicandolo più di una volta. Non c’è niente da fare, lo adoro” – ha confessato la top model.

I brand del cuore della top model

Quali sono i suoi prodotti preferiti? “Sono pochi i brand che uso: non tutte le marche hanno le caratteristiche giuste per il tipo risultato che voglio ottenere. Mi piace Maybelline Falsies (marchio di cui è stata testimonial testimonial dal 2003 al 2009) la spazzola è perfetta, ma uso anche Lash Sensational, soprattutto per valorizzare le ciglia superiori”. Make up addicted, avete preso nota?