Clara Racz, l’indiscussa regina del mix&match

In occasione della Milano Fashion Week, la nota influencer ha distolto l’attenzione dalle passerelle con le sue mise street style in perfetto stile sporty-chic

La Milano Fashion Week ha richiamato l’attenzione di innumerevoli star desiderose di fare il pieno di tendenze e perché no, di visibilità. Tra una passerella e l’altra, impossibile non aver notato lei, la modella, consulente moda nonché influencer Clara Racz.

Clara Racz in Diadora Heritage

I suoi look street style sono delle vere lezioni di stile. Eccola immortalata in una delle sue azzeccatissime mise. Occhi puntati sui piedi e sulle Game Hw Silver Pack, uno dei modelli iconici della collezione FW17 di Diadora Heritage. Le sneakers hanno incorniciato alla perfezione il suo outfit sporty-chic composto da una comoda felpa gialla, una minigonna bianca a cui ha abbinato una giacca dal motivo classico, quella del Principe di Galles in bianco e nero. Infine c’è la pochette che richiama la luminosità delle calzature.

I love vintage

Clara è ormai una cittadina del mondo. Ovunque vada trova sempre il modo e il tempo per inseguire una sua grande passione, lo shopping. Purché sia in chiave vintage. Il suo profilo Instagram (82,7 mila follower) dice molto di lei, e del suo stile. La Racz ha un grande gusto in fatto di estetica, ama essere e sentirsi unica motivo per cui è sempre pronta a creare un look del tutto personale. E’ la regina del mix&match: abbina a capi all’ultimo grido pezzi ripescati dal baule della nonna. In un’intervista rilasciata alla rivista Grazia ha infatti dichiarato che, alle lussuose e costose boutique, preferisce i mercatini dell’usato e le bancarelle. Osare sì, esagerare no: questo il suo diktat.

Regina di stile e street style

Quali sono i capi must have che, come lei, ogni donna dovrebbe avere nell’armadio? Tra gli evergreen figurano i trench, le gonne lunghe, la camicia bianca e, ovviamente, non devono mai mancare dei jeans e, che siano skinny o boyfriend poco conta, l’importante è che siano a vita alta. Oltre a ballerine e sneakers, come rinunciare ai tacchi? Sono indispensabili nella vita di ogni donna per dare quel tocco di femminilità che fa sempre piacere (e scena). Che dire poi degli accessori? Impossibile vederla senza mini-bag e clutch, sono le sue fedeli amiche che le fanno compagnia nelle avventure metropolitane.