Quiche ai funghi con frolla vegan: la ricetta

L’autunno in cucina rimette voglia di impastare, di accendere il forno e di realizzare torte salate, focacce, piatti ripieni che durante l’estate risultano troppo impegnativi. Il tepore domestico ben si sposa con cotture al forno e profumi di stagione, che si sprigionano ad esempio da questa quiche ai funghi vegana, ricetta proposta da Vegolosi che vi riportiamo. Una frolla vegan per l’impasto, verdure per il ripieno, et voilà, un delizioso manicaretto di stagione è pronto. La versione proposta è con i funghi e le carote, ma potete sostituire con le verdure di stagione che preferite.

Quiche ai funghi

Ingredienti

150 grammi di farina 0

150 grammi di farina tipo 2 (semi integrale)

10 grammi di sale

150 grammi di acqua

30 grammi di olio extravergine di oliva

40 grammi di funghi porcini secchi

4 carote

1 porro

Procedimento

Mettete a bagno i funghi secchi per una ventina di minuti. Nel frattempo, cominciate a preparare l’impasto. Versate in un recipiente le due farine, il sale, l’olio e l’acqua. Mescolate e impastate gli ingredienti sino ad ottenere un panetto liscio. Lavoratelo per qualche minuto, quindi formate una palla e lasciate riposare mezz’ora.

Procedete intanto con il ripieno. Tagliate il porro a rondelle e a dadini le carote. Soffriggete il porro in un filo d’olio, unite le carote e fate cuocere per una decina di minuti. Inumidite le verdure con qualche cucchiaio d’acqua durante la cottura perché non diventino bruciacchiate. Unite i funghi che avrete scolato dal liquido e spezzettato grossolanamente. Spegnete la fiamma quando le verdure sono cotte ma ancora al dente.

Prendete l’impasto e stendetelo fino ad ottenere uno spessore di circa 4 millimetri – se dovesse risultare appiccicoso basterà aggiungere poca farina. Con la sfoglia ottenuta, foderate 4 stampini del diametro di 10 centimetri (ovviamente potete anche optare per un’unica grande quiche ai funghi). Adagiatevi le verdure del ripieno, e infornate a 180 gradi per circa 40 minuti.