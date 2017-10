La Luna in splendido trigono dona la giusta verve per sbloccare situazioni lavorative, soprattutto affrontando dialoghi chiarificatori, con spirito generoso e idee chiare, cosa che dovrebbe riuscirvi piuttosto bene, visto che Mercurio vi è decisamente favorevole. Entro tre giorni anche Venere si piazzerà in angolo positivo. Finalmente il tema del cuore riprenderà quota

colore: Bianco Candido

Angelo Branduardi, Cogli la prima mela