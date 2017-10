Slip? No grazie. Secondo gli esperti è meglio non indossarli

Funghi, batteri, irritazioni. Sono questi i disturbi a cui si può andare incontro quando si indossano gli slip. Proprio così. Siamo sempre stati abituati a pensare che la biancheria preservi le nostre parti intime. Invece un paio di mutandine potrebbe portare più danni che benefici. Almeno secondo la dottoressa Donnica Moore, esperta newyorchese della salute della donna. La quale ritiene che sarebbe meglio non indossare affatto gli slip se non si desidera combattere con fastidiosi disturbi. Ha spiegato il perchè al Daily Mail, offrendo anche qualche consiglio per preservare la salute dei genitali femminili.

Quando è meglio non indossare gli slip

L’esperta newyorchese spiega che un paio di mutandine di pizzo oppure in tessuti sintetici possono rivelarsi dannose per le parti intime femminili. Certi tipi di tessuto, infatti, non favoriscono la traspirazione della pelle. Il calore ed il sudore si trasformano nell’ambiente ideale per la proliferazione dei batteri. I filati non naturali, inoltre, possono provocare irritazioni, prurito, sfoghi cutanei e reazioni allergiche. Senza contare che, come ogni parte del corpo, anche gli organi genitali hanno bisogno di prendere un po’ d’aria ogni tanto. La scelta migliore è, quindi, quella di ridurre al minimo le ore in cui si indossano gli slip. Si può cominciare, ad esempio, togliendo la biancheria intima durante la notte.

Senza slip sì, ma con i vestiti giusti

Non si può, però, decidere di non portare gli slip indiscriminatamente, senza preoccuparsi degli abiti che si indossano. Alcuni capi come i leggings e i jeans skinny possono rivelarsi dannosi per le parti intime femminili. Le cuciture spesse e il taglio stretto possono comprimere e sfegare contro vulva e labbra. Provocando lesioni ed escoriazioni che possono veicolare batteri nocivi eoltre ad essere dolorose. Con certi tipi di abiti, dunque, è meglio proteggersi indossando delle mutandine di cotone. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, infine, secondo l’esperta di New York non ci sarebbero controindicazioni nell’indossare gonne e vestiti senza slip. A chi teme per la propria igiene, la dottoressa Moore spiega, infatti, che è molto difficile che sporcizia, batteri e polvere possano passare sotto e attravrso gli abiti.