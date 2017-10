Pinterest 15. Tessuto di broccato Pinterest 14. Plaid anni '70 Pinterest 13. Ricami Pinterest 12. Maniche increspate Pinterest 11. Velluto Pinterest 10. La scarpa aperta dietro Pinterest 9. La finta pelliccia vintage Pinterest 8. Borse rotonde Pinterest 7. Gli strati lunghi Pinterest 6. Le tute Pinterest 5. Gonne al ginocchio Pinterest 4. Pantaloni a gamba larga Pinterest 3. Il vestito abbottonato Pinterest 2. Maglie a collo alto Pinterest 1. Le calze a rete

Trend autunno inverno su Pinterest. L’autunno porta con sé alcuni emozionanti cambiamenti: temperature più fresche, bevande di stagione, nuovi prodotti tecnologici e naturalmente la moda.

Cozy outfit per l’autunno

Con i negozi che introducono maglie morbide, caldi cappotti e stivali in pelle – per non parlare del vortice del “mese della moda” che passa per New York, Parigi, Londra e Milano – è tempo di pensare a quello che c’è nel nostro armadio.

Per individuare le ultime tendenze di questo autunno/inverno abbiamo chiesto a Pinterest, vero punto di riferimento della fashion addicted.

Con 200 milioni di utenti attivi – la maggior parte dei quali donne – Pinterest ha davvero il polso della situazione sulla moda che sta arrivando.

Ecco quindi le 15 tendenze più forti per questo autunno, secondo Pinterest. Continuate a scorrere le foto che seguono.

Fonte: Business Insider

