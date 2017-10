Viaggi originali: la meta si scopre poco prima di partire

Ci sono viaggiatori e viaggiatori, cosi come ci sono viaggi originali e quelli che seguono i canonici circuiti turistici. C’è chi è interessato a scoprire dal vivo le attrazioni più celebri di un dato luogo e non mancherà di assicurarsi l’itinerario standard. Chi, invece, preferisce proposte originali, sorprendenti e, soprattutto, economiche, e non vedrà l’ora di partire per un’avventura misteriosa. Con il viaggio a sorpresa che arriva anche in Italia. Se, in alcuni casi, può essere considerato un diversivo per pochi che amano il lusso, grazie a Flykube si può spendere davvero poco. La start-up propone per la prima volta in Italia una nuova formula per i pacchetti vacanza di tre giorni. Data e destinazione del viaggio vengono svelati solo poche ore prima della partenza.

DESTINAZIONE A SORPRESA: I VIAGGI ORIGINALI

Ecco, quindi, come organizzare una vacanza ignorando la destinazione, l’ora di arrivo o il nome dell’albergo. Preparare i bagagli senza sapere se farà troppo caldo o troppo freddo. Partire tra pochi giorni o forse la settimana successiva. Sono le caratteristiche del viaggio a sorpresa, che sta riscuotendo discreto successo negli Stati Uniti. Anche in Italia, grazie a Flykube.com, è possibile con poche mosse prenotare il proprio week end a sorpresa in tutta Europa. I pacchetti vacanza includono volo a/r e due notti in hotel a tre o quattro stelle, sempre in zone centrali o semicentrali della città di destinazione. Il tutto a partire da 100 o 150 Euro.

Per vivere quest’esperienza è sufficiente selezionare la città da cui si desidera partire tra Milano, Roma, Venezia, Firenze o Napoli. Completare la prenotazione. E attendere con le valigie pronte la mail che, pochi giorni prima del check-in, rivelerà finalmente tutti i dettagli del viaggio. Il portale si rivolge principalmente al pubblico giovane della generazione Y. Ovvero quello che utilizza la tecnologia e i nuovi servizi digitali per programmare abitualmente gli spostamenti. Ed è alla costante ricerca di viaggi originali e di qualità. Il viaggiatore può personalizzare solo alcuni dettagli della sua vacanza, perché per il resto sarà il caso a decidere.

LE PROPOSTE PER I VIAGGI A SORPRESA

Sono tre le proposte di Flukube.

La Destinazione a sorpresa, a partire da 150 euro. Si può scegliere tra venti delle città più spettacolari d’Europa tra cui è celata la propria meta. L’utente in fase di prenotazione indica solo la data di partenza. La destinazione, le carte d’imbarco, la prenotazione alberghiera e una guida della città vengono inviate al suo indirizzo email due giorni prima. È possibile scartare le destinazioni non gradite in fase di scelta.

Il Weekend a sorpresa, a partire da 150 euro. L’utente può scegliere una tra le venti città proposte e il mese in cui viaggiare ma non conosce il weekend del viaggio. La data esatta gli sarà comunicata cinque giorni prima della partenza all’interno del periodo indicato. È possibile scartare un weekend a scelta.

Tutto a sorpresa, a partire da 100 euro. Destinazione e data della partenza restano sconosciute fino a una settimana prima del viaggio. In fase di scelta è possibile identificare il mese in cui si desidera viaggiare.