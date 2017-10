Venere da oggi inizia il suo passaggio in segno d’Aria, formando un angolo assai benefico per le vicende sentimentali in corso: porta con sè una ventata di leggerezza nell’accogliere e nell’offrire amore, scioglie eventuali tensioni in coppia, valorizza l’aspetto esteriore del corpo e dell’immagine personale. Anche Mercurio dallo stesso angolo protegge le attività di pensiero

colore: Rosa Pallido

Miriam Makeba, Malaika