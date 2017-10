La Luna in bel trigono in segno di Fuoco rafforza lo stato vitale e l’umore, predisponendovi durante la giornata alla generosità, all’empatia. Da oggi Venere si piazza in opposizione per tre settimane, aprendo un periodo in cui prevarrà la valutazione critica del partner, da un lato producendo conflitto, dall’altro stabilendo quali siano le cose da trasformare in coppia

colore: Rosso Fuoco

Manhattan Transfer, Soul food to go