Gabbani e Fiorello – Tutto il “glam” della settimana

Gabbani e Beppe Fiorello per la nuova Rinascente

Aperta a Roma la nuova Rinascente di via del Tritone, alla presenza anche di Gabbani. Gli otto piani del nuovo incredibile store sono unici, ciascuno pensato da grandi architetti e designer. In più terrazze panoramiche mozzafiato, 60 metri di Acquedotto Vergine del I secolo, quattro ristoranti e un supermarket design. Durante la giornata d’apertura dj set, testimonial come Beppe Fiorello e Francesco Gabbani, un’orchestra con coro che ha suonato le melodie da Oscar di Ennio Morricone.

Fedez e Chiara Ferragni per Bershka

In occasione del lancio della collezione “Fedez for Bershka”, che l’artista ha disegnato insieme al marchio più giovane del Gruppo Inditex, Bershka ha organizzato un party esclusivo. Questo ha avuto luogo nel suo flagship store di Milano in Corso Vittorio Emanuele. Qui si sono incontrati Fedez, Chiara Ferragni e alcuni degli influencer più conosciuti in Italia. Il dj set è iniziato alle ore 20 con il duo italiano Slide Up. Per passare poi all’artista canadese Art Department, uno dei dj con maggior riconoscimento internazionale.

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè in giro per Gardaland

E’ iniziata la kermesse dedicata alla festa più attesa e mostruosa dell’anno: Gardaland Magic Halloween. A dare il via all’evento sono state due madrine d’eccezione, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè. Le pluri-campionesse ed ex tuffatrici italiane si sono qui divertite insieme alle loro famiglie. Diventate ultimamente più numerose. Francesca, infatti, è da poco mamma della piccola Ludovica. E Tania è in dolce attesa.

Lo Strego tra libri e note

Giovedì scorso si è illuminato di nuovo il bel giardino romano di Marmo. Al secondo appuntamento firmato ApeRIVER, la serata all’insegna della musica dal vivo, è arrivato stavolta Lo Strego, concorrente di Amici 2017. Prima dei suoi acrobatici versi, sono saliti sul palco anche Cigno, la band Seagulls, Costantino Cecconi e Bacàn. Spazio anche alla cultura, con la presentazione del libro “Ogni Cosa Al Suo Posto” alla presenza dell’autore Dimitri Cocciuti. A cui è seguito anche la proiezione del trailer “La Battaglia dei Sessi”, con protagonista il premio oscar Emma Stone. Portavoce in Italia del film, l’attivista Imma Battaglia.