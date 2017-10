La Luna nel vostro segno e Venere appena giunta in angolo di positivo sestile vi predispongono a questioni di sentimento, che saprete gestire con senso estetico e passionalità. Inizia una fase di rimonta delle questioni d’amore, che tornano in primo piano e promettono postivi sviluppi nell’arco di tre settimane. Fatevi belli!

colore: Oro Rosa

Cassandra Wilson, The way you look tonight