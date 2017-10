Piccoli telespettatori a rischio: la tv in camera ingrassa

La tv è croce e delizia per i genitori. Se da una parte intrattiene i bambini divertendoli, dall’altra è un’abitudine che potrebbe rilevarsi malsana sotto vari punti di vista. Stando a quanto riporta il Daily Mail, infatti, permettere ai piccoli telespettatori di avere un apparecchio in camera da letto potrebbe rovinare il loro girovita. E non solo.

La tv in camera minaccia la linea dei piccoli telespettatori

A rivelarlo è stato un lavoro condotto dai ricercatori dell’Iowa State University e pubblicato sulla rivista Developmental Psychology. Analizzando precedenti studi, gli studiosi sono giunti alla conclusione che, se i bambini sono nella condizione di poter guardare la tv direttamente dal letto, rischiano di compromettere la linea, il sonno e la loro carriera scolastica.

“È molto più facile per i genitori non aver mai concesso un televisore in camera da letto ai figli piuttosto che toglierlo” – ha dichiarato Douglas Gentile, professore associato in psicologia all’Iowa State University.

Ridurre le ore davanti alla televisione per scongiurare l’obesità

Dormire il giusto numero di ore, e avere un accesso limitato alla tv, significherebbe ridurre il rischio di obesità infantile. A confermarlo è stato lo studio condotto dal team dell’Ohio State University. Gli esperti hanno analizzato i dati relativi a 10.955 giovani nati, nel Regno Unito, tra il 2000 e il 2002.

Cosa è emerso? I bambini di tre anni che avevano orari di sonno e pasti regolari, e tempo limitato da spendere davanti alla tv, erano in grado di controllare meglio i loro sentimenti. Così come gli impulsi. Coloro che, invece, avevano abitudini disordinate all’età di tre anni, hanno dimostrato di avere più probabilità di essere obesi una volta raggiunta l’età dello sviluppo.

Dal cibo spazzatura alla sedentarietà: i rischi della tv

Anche i ricercatori dell’University College London sono giunti a conclusioni rilevanti. Analizzando i dati di 12.000 bambini nel Regno Unito hanno riscontrato che, più della metà dei soggetti, all’età di 7 anni dispongono di un televisore nelle loro camerette. Crescendo, all’età di 11 anni, il rischio di essere in sovrappeso aumenta sensibilmente. Sia per i maschietti che per le femminucce.

La Dott.ssa Anja Heilmann, autrice principale della ricerca, sospetta che la mancanza di sonno e l’abuso di tv possano avere un nesso con l’aumento di peso. Trascorrere molto tempo davanti a un film o un programma, infatti, porterebbe i bambini a consumare più snack. Non solo. Passare molte ore seduti li renderebbe fisicamente inattivi sottraendo del tempo ad altre attività. Come lo sport.

La soluzione? Basta tenere la tv in salotto. Così facendo i genitori possono controllare cosa vedono i piccoli telespettatori. E anche quanto tempo passano davanti al piccolo schermo.