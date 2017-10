La Luna e Marte in bel trigono e Giove appena arrivato in angolo positivo rafforzano la volontà e donano fiducia in voi stessi, ingrediente fondamentale di ogni successo personale. D’altro canto la quadratura di Venere potrà inibire l’affettività, forse bloccata da dubbi o sentimenti confusi

colore: Rubino

The B-52s, Give me back my man