Cucina tradizionale: per gli italiani è la migliore

Non c’è dubbio. In Italia, quando si parla di cibo, la tradizione vince sull’innovazione, il patriottismo sull’esterofilia. Nonostante la diffusione sempre più massiccia della cucina esotica, di piatti creativi, di rivisitazioni e di ricette all’avanguardia. La cucina tradizionale continua ad essere, senza riserve, la preferita degli Italiani. E con una gastronomia così ricca di specialità e prodotti d’eccellenza non c’è da meravigliarsi. Sono numerose le ricerche condotte sulle preferenze dei nostri connazionali. E tutte sembrano condurre allo stesso risultato. La cucina “della nonna”, quella di un tempo, è quella che più di tutte manda in visibilio le papille gustative.

La cucina tradizionale domina ogni classifica

Gli studi sui gusti culinari nel nostro Paese sono davvero tantissimi. L’ultimo ad aver confermato la passione per la cucina tradizionale è quello condotto da Doxa-Unitalia. Le specialità Made in Italy hanno sbaragliato la concorrenza dimostrando come gli italiani si sentano più a proprio agio con i sapori autentici e genuini dei piatti dalle suggestioni casalinghe. Il 76% degli intervistati non ha avuto dubbi su quali siano le proprie preferenze culinarie. Quasi 8 italiani su 10 scelgono piatti della tradizione nostrana, con lasagne e pollo in cima alle classifiche. E senza alcuna distinzione di età. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, infatti, anche i Millennials sembrano non aver ceduto al fascino esotico delle cucine straniere. Sebbene i sapori d’oltreoceano siano entrati a far parte della quotidianità, soprattutto dei più giovani, i piatti che evocano la tradizione e la famiglia rimangono comunque i preferiti.

I sapori autentici della cucina tradizionale direttamente a casa

Ed è proprio in risposta a questa passione e per valorizzare e promuovere i sapori della vera cucina tradizionale che nasce il progetto di homecooking Le Cesarine. I piatti della tradizione vengono preparati da mani esperte seguendo le ricette di un tempo. Cuochi preparati ed amanti dei sapori nostrani provenienti da ogni parte d’Italia, aprono le porte delle loro case per proporre i piatti tipici della cucina regionale. In un’atmosfera di familiare convivialità si gustano le specialità più autentiche e rappresentative della tradizione locale. Un pranzo o una cena non sono più un semplice pasto, ma una vera e propria esperienza multisensoriale. E quando si desidera stupire i propri ospiti con un menu ricco di gusto e tradizione, sono le Cesarine a venire in casa nostra. Servendo la loro passione, la loro esperienza e la loro maestria direttamente a domicilio.