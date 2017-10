Jessica Alba: i consigli dell’attrice per vincere lo stress

Mamma e donna in carriera allo stesso tempo: come sopravvive agli impegni? Meditazione, massaggi e docce calde: ecco le beauty tips della bella attrice

A prescindere dal proprio lavoro, tutti hanno a che fare, quotidianamente, con fonti di stress. Che sia la gestione familiare, una capo pressante, colleghi scorbutici, traffico, fila alle poste etc. la mente, e il fisico, sono sempre messi a dura prova. Spesso si pensa che i vip vivano in un mondo dorato e che tutto per loro sia semplice. La realtà è ben diversa dall’apparenza. Anche le celebrità sono solite combattere lo stress. Come si legge sulla rivista francese Elle, l’attrice Jessica Alba, madre di due figli (presto tre) conosce bene l’argomento.

Fai come Jessica Alba: consigli anti-stress

Chi meglio di lei, dunque, può dispensare consigli? Nel backstage della sfilata S/S 18 di Rebecca Minkoff, l’attrice ha svelato al sito Byrdie i suoi rimedi, infallibili, per vivere più serenamente.

Meditare per affrontare gli impegni con la giusta carica

“Mi piace fare meditazione. Io pratico la meditazione trascendentale ma ho difficoltà a meditare da sola, quindi amo ascoltare Headspace (App che insegna a meditare e rilassarsi). Possiamo meditare per cinque o dieci minuti e poi affrontare tutto“- ha confessato Jessica Alba. Tutti, come la bella attrice, possono iniziare a muovere i primi passi con il supporto di applicazioni specifiche e video così da esercitarsi a casa, in ufficio o ancora in metropolitana.

Un buon massaggio per avere una marcia in più

Con tre figli da accudire, un marito e una carriera da portare avanti, Jessica ha decisamente una vita impegnata. Tenta sempre di avere uno stile di vita sano ed equilibrato e di ritagliarsi del tempo per rilassarsi: “Cerco di farmi fare un massaggio ovunque io sia. Inoltre mangio bene, dormo cinque o sei ore al minimo e bevo tantissima acqua. Non c’è niente che possa sostituire cose così semplici“. Un massaggio dunque è un vero toccasana, soprattutto quando i muscoli sono contratti e si avverte dolore. Che sia in un istituto o fatto in casa (da soli o dal proprio compagno), questo magico momento permette di sbarazzarsi di contratture, tossine e va a stimolare l’energia vitale.

Doccia calda prima di andare a letto

Infine veniamo ai benefici di una doccia (o di un bagno caldo) effettuata la sera, prima di andare a letto. “La sera mi piace concedermi una doccia/bagno caldo. Sento che non c’è niente di meglio per rilassarsi.” Ebbene sì, coccolare il corpo con l’acqua calda consente ai muscoli di rilassarsi e, inoltre, aiuta la testa a liberarsi da ogni pensiero. Avete preso appunti? Bastano dunque tre semplici regole per avere un aspetto rilassato. Parola di Jessica Alba.