La bella Venere vi invita ad aprire il cuore, con grazia e generosità, com’è nel vostro stile. Avete anche la forza persuasiva di Mercurio a disposizione: strumento perfetto per riportare armonia in coppia e nella vita sociale in senso ampio. Sarà vincente anche tutto ciò che riguarda la cura dell’aspetto fisico

colore: Quarzo Rosa

Simple Minds, Promised you a miracle