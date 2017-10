Ritorno di fiamma: 3 segnali per capire se è opportuno

C’è un momento in cui si crede che l’amore sia finito. E, di conseguenza, si chiude la relazione. Poi, dopo un poco, i primi sensi di colpa. O semplici ripensamenti. Si pensa a chi ha sbagliato, a cosa non è andato. A volte si vorrebbe fare un passo indietro per cercare di rimediare. O semplicemente per evitare che i “se” e i “ma” si accumulino nella testa. Anche perché, si sa, una pausa potrebbe aiutare a mettere le idee in chiaro. O a rimettere ordine tra testa e cuore. L’importante è, quindi, capire se il legame con l’ex è ancora ben saldo o rotto del tutto. Ecco tre segnali per scoprire se un ritorno va bene o no.

Ritorno di fiamma o no? Se ci sono questi tre segnali, è ancora amore…

Capisci che la causa della rottura può essere superata.

Il motivo che ha causato la fine del rapporto potrebbe non essere insormontabile. Dopotutto siamo fatti così: cosa ci sembra nero un giorno, sembra totalmente chiarissimo il giorno dopo. Questione di pensieri, di stress, di pessimismo. Poi, d’un tratto, quando meno te l’aspetti, arriva la soluzione. La lampadina si accende, e il buio scompare.

Ti ritrovi a confrontare ogni nuovo spasimante con l’ex.

Che sia passata una settimana, un mese o un anno, poco cambia. Se all’appuntamento con qualcuno/a fai il confronto con quelli che erano pregi e difettti del tuo amore precedente, c’è qualcosa che non va. Una gravità, ovviamente, direttamente proporzionale al tempo trascorso.

E d’un tratto ti rendi conto che i tuoi ex e le loro cattive abitudini, o qualunque cosa abbiano fatto costantemente, che ti hanno fatto impazzire durante il rapporto, sono tollerabili. Una volta che si inizia ad incontrare altre persone, si inizia a comprendere che ognuno ha difetti, nei, cattive abitudini. Occorre quindi avere la consapevolezza di cosa ti va o non va bene.

Ti ritrovi a ricordare affettuosamente il vostro legame.

Certo, la tua vecchia relazione ha avuto i suoi punti negativi, ma se non puoi smettere di pensare a quei tempi potrebbe essere un grande segnale che dovresti fare un secondo tentativo. Le coppie hanno qualcosa di speciale. Molto più importante di una semplice connessione fisica. Allora, in quel caso, il ritorno potrebbe essere la giusta scelta. “Giusta”, vero, ma forse non la migliore.