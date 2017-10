La Luna in bel trigono vi dona ottima gestione delle emozioni e dei sentimenti, orientando l’intuito verso la comprensione di chi vi è vicino. Resta stabile la vitalità fisica, sostenuta da Marte in aspetto positivo, cosa che vi consente di affrontare attività impegnative con piacere. Favoriti gli sport all’aria aperta

colore: Verde Camouflage

The Bangles, Walk like an Egyptian