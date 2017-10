Albergo sull’albero: quando si avvera un sogno

Da bambini si sognava di trascorrere ore liete sospesi a pochi metri da terra tra le fronde degli alberi, ma da adulti il sogno può diventare realtà addirittura con un albergo sull’albero. Tutto nasce da un presupposto. La maggior parte dei campeggiatori dorme in tende o cabine. Ecco allora che EoA Inc, una società di consulenza di ingegneria in California, vuole unire questi due componenti. In un’unica esperienza. Consentendo ai campeggiatori di dormire sopra gli alberi. Grazie ad un albergo sull’albero.

IL PRIMO ALBERGO SULL’ALBERO

L’azienda ha infatti progettato ciò che definisce “Living the Till”. Si tratta di un hotel essenzialmente elaborato con un sistema di otto tende a sospensione. Non è un caso che EoA Inc sia il vincitore del premio Radical Innovation di quest’anno, un concorso per i progetti di hotel fantasiosi. A giugno, una giuria di investitori, di sviluppatori e di architetti in ambito di strutture ricettive ha scelto Living the Till come uno dei cinque finalisti. Su oltre 65 presentazioni. Circa 150 professionisti dell’industria dell’ospitalità lo hanno votato all’unanimità come vincitore. L’albergo sarebbe sospeso in aria utilizzando alcuni cavi per legarlo agli alberi. Ogni tenda presenterebbe un letto, cuscini e un comodino. Gli ospiti avrebbero accesso alle loro tende da una scala in legno. Che è collegata ad un albero accanto tramite una rete gigante che agisce come una sorta di pavimento.

Secondo le dichiarazioni di EoA Inc l’hotel potrebbe esistere ovunque, e anche spostarsi in posizioni diverse. La particolarità di questo progetto consente l’abitazione stagionale in aeree remote. Vengono in mente le foreste mozzafiato dell’Ecuador, della Malaysia, del Borneo, dell’Amazzonia, della California, dell’Australia o del Giappone. Il team assicura che la costruzione dell’albergo non nuoce agli alberi ai quali si connette. L’unica pecca riguarderebbe gli ospiti. Che, con tutta probabilità, creerebbero rumore e luce. E quindi potrebbero compromettere la fauna selvatica che vive tra gli alberi. Attualmente non ci sono piani concreti per costruire il primo albergo Till. Ma tecnicamente sarebbe possibile farlo.