La Luna e Marte in doppio sestile vi offrono un inizio settimana dinamico e un’istintività naturale che saprà essere risolutiva in molte circostanze. La quadratura di Mercurio è agli sgoccioli così potrete ottenere una visione d’insieme più chiara, diretta, di ciò che si muove nel vostro ambiente. Meno fluida la libertà espressiva in fatto di cuore

colore: Bianco Fluo

St. Vi cent, Actor out of work