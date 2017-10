Cloro e capelli: consigli beauty per chi va in piscina

La piscina, o meglio il nuoto, è uno degli sport più completi. Permette infatti di allenare il fisico e modellare la silhouette. Molte donne adorano passare il loro tempo libero tra lezioni di acquagym e distensive nuotate ma, allo stesso tempo, temono per i loro capelli che, spesso, risultano secchi e disidratati per colpa del cloro.

Cloro non ti temo! Consigli per una chioma curata

Non bisogna di certo rinunciare ad una salutare passione: basta prevenire, e curare. Come? Il magazine francese Madame le Figaro ha suggerito al popolo delle nuotatrice delle beauty tips per coccolare la capigliatura.

Lavare i capelli dopo ogni tuffo

Chi frequenta la piscina lo sa bene, l’acqua deve essere trattata regolarmente al fine di assicurare ai bagnanti ottime condizioni igieniche. Oltre al cloro, possono essere presenti disinfettanti e sostanze che, se assorbite dai capelli, nel corso del tempo li rendono più fragili. Per ovviare a questo problema, una volta uscite dalla vasca, sarebbe bene non aspettare di tornare a casa per farsi la doccia.

Bisogna inserire nel beauty case un buono shampoo idratante a base di karitè e olio di jojoba. Non è tutto. Anche il balsamo, lasciato in posa per qualche minuto sulle lunghezze, permette di nutrirli. Attenzione a non applicarlo sulle radici, il rischio è quello di renderli grassi. Mai dimenticare poi di risciacquare la chioma, abbondantemente. Last but not least, applicare alcune gocce di olio sulle punte dei capelli una volta asciutti.

No al phon, meglio evitarlo

Dopo la doccia, si è soliti avvalersi del phon per asciugare i capelli onde evitare di prendere freddo o per dare una piega alla chioma ribelle. A quanto pare non è proprio una buona idea. Infatti è un gesto che può rovinarli, soprattutto se viene ripetuto più e più volte. Sarebbe meglio lasciarli asciugare en plein air, in maniera naturale. Dopo il lavaggio, basta raccogliere la chioma in un asciugamano, a mo’ di turbante. È inoltre possibile strofinarli purché sia fatto in maniera delicata onde evitare di spezzarli o provocarne la caduta. Il discorso vale soprattutto per chi ha i capelli ricci: ebbene sì, sono i più fragili.

Applicare un maschera

Per le assidui frequentatrici della piscina, è buona abitudine ricorrere a delle maschere, idratanti e nutrienti. Quali scegliere? Sono particolarmente indicate quelle a base di oli vegetali, come l’olio di cocco, l’olio jojoba o quello di oliva. Sono adatte a far fronte alle aggressioni che la fibra capillare può subire. Basta un’applicazione a a settimana per vedere dei risultati. I capelli risulteranno più sani brillanti.