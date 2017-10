Iniziate la settimana un po’ in sordina, con la Luna e Marte dissonanti che rallentano il ritmo dei pensieri e possono inibire iniziative sul lavoro. Sotto altro aspetto il vostro cielo risplende, merito di Venere e Mercurio in doppio trigono, pronti a potenziare le capacità amatorie, vere protagoniste dei prossimi giorni

colore: Rosa Fluo

Sheena Easton, For your eyes only