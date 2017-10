@ La Perla La Perla autunno inverno 2017/2018 @ La Perla La Perla autunno inverno 2017/2018 @ La Perla La Perla autunno inverno 2017/2018 @ La Perla La Perla autunno inverno 2017/2018 @ La Perla La Perla autunno inverno 2017/2018 Agent Provocateur Agent Provocateur autunno inverno 2017/2018 Agent Provocateur Agent Provocateur autunno inverno 2017/2018 Agent Provocateur Agent Provocateur autunno inverno 2017/2018 Agent Provocateur Agent Provocateur autunno inverno 2017/2018 Agent Provocateur Agent Provocateur autunno inverno 2017/2018

Sexy o floreale, a voi la scelta

Moda intimo 2017/2018: what’s new? Un romantico giardino segreto con drappeggi di edera, oggetti dimenticati e flora lussureggiante prende vita in un mondo fatto di fantasia e seduzione.

Moda intimo 2017/2018

La collezione Romance Autunno/Inverno 2017 di La Perla si ispira al caos e alla forma dei giardini inglesi e al fascino delle piante, da sempre simbolo di bellezza nei racconti. La protagonista della campagna è la splendida Kylie Jenner.

Sull’altro versante, un leader del settore abbigliamento intimo come Agent Provocateur propone una collezione decisamente più aggressiva e sexy. Il marchio in fondo è noto per le sue campagne provocatorie e per lo stile tutt’altro che angelico.

Nelle foto che seguono vi proponiamo alcune immagini delle due campagne. Continuate a scorrere le foto che seguono.

