Umore non ancora al top per via della dissonanza di Luna e quella di Marte, entrambe in fase conclusiva. Nel frattempo Venere e Mercurio lavorano a vantaggio della vita sociale, affettiva, amorosa, se oggi non ve ne accorgerete, lo capirete domani. Ormai il vostro cielo è più leggero, terso, ripulito dalle ombre del passato

colore: Nuvola Bianca

Sinéad O’Connor, Thank you for hearing me