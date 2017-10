Aida Yespica: il suo segreto travolge la sesta puntata

Aida Yespica al Gf Vip racconta una dura verità. Nel clima di divertimento generale della sesta puntata, la showgirl rompe l’atmosfera ludica con una confessione dolorosa eppure necessaria. Il difficile passato della modella venezuelana emerge proprio mentre al di fuori della Casa lo scandalo Asia Argento continua a far parlare di violenza sulle donne.

Aida Yespica Gf Vip e la violenza sui minori

Aida ha proprio raccontato nel corso della settimana di essere stata vittima di abusi sessuali. La violenza è avvenuta quando era piccola in Venezuela da parte di un non ben identificato carnefice. La soubrette ha anche svelato la sua infanzia difficile, fatta di povertà, di solitudine, ma anche di piccoli momenti di gioia vissuti con il padre e la sorella. Paradossalmente l’unica forma di famiglia che abbia in qualche modo mai conosciuto. Una realtà feroce che nessuno aveva mai sospettato potesse aver vissuto.

Parole di dolore che travolgono quindi la sesta puntata dello show. Dallo studio Blasi e Signorini, ma anche il pubblico, dimostrano grande appoggio per la sorte della modella. La solidarietà è incondizionata. In un secondo momento le parole di sofferenza lasciano spazio al racconto dell’amore tra la soubrette e il figlio Aaron. Sono attimi di tenerezza e di commozione che il pubblico dimostra di gradire.

Gf Vip, lo show va avanti con le eliminazioni

Dopo questa dura testimonianza è difficile andare avanti abbracciando il tono ludico. Ma ‘the show must go on’ ed è tempo di eliminazioni. Nel corso della puntata Gianluca Impastato aveva già dovuto abbandonare la casa per aver pronunciato una bestemmia. Nel frattempo la Blasi aveva annunciato che, visti gli ascolti record del programma, lo show sarebbe stato prolungato di altre due settimane.

Squalificati ed Eliminati

Quindi, vista l’eliminazione di due concorrenti ‘causa bestemmia’, Predolin e Impastato, la squadra dei vip ha bisogno di nuovi rinforzi. Entrano quindi Raffaele Tonon, ex Gf non Vip, Corinne Clery e Carmen Russo. L’esclusione da nomination va invece avanti con Aida Yespica e Lorenzo Flaherty che con un avvincente testa a testa si battono per restare nella Casa. Alla fine perderà Flaherty; ma vista lo stravolgimento di sottrazioni e addizioni dovuto anche alle squalifiche, l’attore rientrerà poco dopo, per merito di una busta misteriosa, all’interno del gioco.

I saluti finali

Pace fatta. La puntata finisce e la settimana ricomincia con tante nuove premesse. Nominati ‘nuovi’ dopo la puntata? Jeremias Rodriguez e Veronica Angeloni. Appuntamento alla prossima diretta.