Frutta salva cuore: banane aiutano a prevenire l’infarto

La frutta fa bene. I nutrizionisti non si stancheranno mai di ripeterlo. Ma, a quanto pare, i loro benefici vanno ben oltre quanto ci si potrebbe aspettare. Le banane, così come l’avocado, stando a quanto si legge sul Daily Mail, sarebbero in grado di proteggere dal rischio di attacchi cardiaci e ictus. Rientrano nella lista della frutta salva cuore. A rivelarlo è stato uno studio condotto dai ricercatori dell’Università dell’Alabama: i meriti sarebbero del potassio che andrebbe a migliorare la funzionalità cardiovascolare ostacolando l’indurimento delle arterie. Una ricerca precedente aveva già evidenziato che la rigidità arteriosa rappresenterebbe un fattore di rischio per l’insorgenza di infarto o di ictus.

Banane e avocado: frutta salva cuore

I ricercatori ritengono dunque che il potassio andrebbe a regolare i geni che influiscono sulla flessibilità dei vasi sanguigni. “I risultati mostrano i benefici di un’adeguata supplementazione di potassio sulla prevenzione del rischio cardiovascolare” – ha rivelato il Dr Paul Sanders, principale autore della ricerca pubblicata nel Journal of Clinical Investigation Insight.

La ricerca

Gli studiosi hanno effettuato i loro esperimenti in laboratorio, su topi alimentati con una dieta ad elevato contenuto di grassi. Gli stessi animali sono stati poi suddivisi in tre gruppi. A ognuno è stato somministrato un livello diverso di potassio, ora basso ora normale e, infine, elevato. Cosa è emerso? Le arterie diventano dure con una dieta povera di potassio.

I benefici del potassio

Negli animali a cui, invece, è stato somministrato un elevato quantitativo di questo minerale, è stata riscontrata una maggiore flessibilità arteriosa. E non solo. E’ stata anche evidenziata una minore rigidità a livello dell’aorta che è la nostra arteria più importante. “I risultati mostrano i benefici dell’assunzione di un’adeguata integrazione di potassio con la dieta nella prevenzione delle calcificazioni vascolari in topi da laboratorio” – ha commentato il dottor Sanders. In conclusione, assumere cibi ricchi di potassio permetterebbe di contrastare l’arteriosclerosi, ovvero la perdita di elasticità delle arterie.