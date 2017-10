Come avere successo nella vita è una di quelle domande che capita di rivolgersi – tra sé e sé – almeno una volta nel corso della propria esistenza. Se ci guardiamo intorno, nella letteratura, nelle domande comuni, nei manuali di self-help la ricerca di successo è una formula costante che interroga la nostra società.

Per alcuni il più grande gol è affermarsi sul lavoro, per altri il benessere economico. Ancora c’è chi vede la maggiore soddisfazione possibile nella creazione di una famiglia, nell’aver un compagno per la vita.

Come avere successo nella vita: 3 consigli top

Eppure anche se la forma che assume il successo è diversa per ciascuno, a restare invariati in questo caso sono gli step che permettono di raggiungerlo in ciascun campo. Sia esso pratico o sentimentale. A raccogliere alcune buone pratiche di chi ha successo è il magazine Business Insider. Che in un elenco stila 3 caratteristiche che hanno in comune tutte le persone che hanno raggiunto grandi soddisfazioni nella vita. Dal problem solving, all’attitudine nel risolvere i problemi, ecco 3 consigli per avere successo.

Come avere successo nella vita: creare una lista di cose da fare efficiente

Molte persone hanno lunghe liste di cose da fare stilate però senza nessuna considerazione di scadenze e priorità. Invece il segreto sta nel progettare obbiettivi raggiungibili e organizzati secondo una logica precisa. Il magazine consiglia di stilare una lista di 5 cose da fare nell’arco di una giornata. E di portarle tutte a termine secondo obbiettivi e criteri realistici.

Dividere i grandi problemi in tanti piccoli step

Quando abbiamo di fronte un grande problema o un grosso scoglio da risolvere è facile non riuscire a vedere i tanti piccoli aspetti che lo compongono. Invece bisogna partire da lì per affrontarli passo passo e poi arrivare alla soluzione dell’intera faccenda in maniera graduale.

Eliminare le distrazioni e stare concentrati

Nell’era dell’iperconnessione è facile distrarsi continuamente. Questo però non giova alla risoluzione dei problemi. Quindi, quando si tratta di dedicarsi ad una questione importante è fondamentale silenziare tutte le possibili distrazioni e concentrarsi nell’immediato. La concentrazione su un unico problema ci rende molto più produttivi del concentrarsi su diversi problemi contemporaneamente.