In serata l’umore migliora decisamente e lo spirito può sintonizzarsi senza bizzarre interferenze emotive sulle questioni di cuore, ora al centro della vostra attenzione: Luna e Venere in bellissimo trigono faranno emergere forte empatia con il partner e nei legami affettivi in senso ampio. Senso estetico ed etico in sovrappiù vi renderanno irresistibili

colore: Quarzo Rosa

Grimes, Venus Fly