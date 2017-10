Il vostro costume di coppia non è mai stato così divertente

Instagram Wonder Woman + Capitan Steve Trevor di Wonder Woman Instagram Daenerys Targaryen e Jon Snow di Game of Thrones Instagram Kelly + Yorkie di Black Mirror Instagram Bob Ross e The Happy Tree Instagram Pennywise da IT... (continua) Instagram ... e il mostro Babadook. Instagram Betty e Jughead di Riverdale Instagram Eleven e Mike di Stranger Things Instagram Un taco e una principessa Disney Instagram Dr. Alan Grant e Dr. Ellie Sattler di Jurassic Park Instagram Un biscotto Oreo o comunque qualcosa di molto goloso legato al cibo.

I costumi dello zodiaco

Halloween 2017. Avete mai pensato di scegliere il costume di Halloween in base al vostro segno dello zodiaco? Provate, potrebbe essere una grande svolta. Come fare? Innanzitutto dovete capire a che raggruppamento appartenete voi e il vostro partner. Ecco lo schema che vi serve:

Fuoco: Leone, Ariete, Sagittario

Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Halloween 2017

Fatto ciò, non vi resta che scegliere il costume più adatto alla vostra coppia. Per facilitarvi le cose vi proponiamo 11 alternative. Continuate a scorrere le foto che seguono per scoprirle tutte.

