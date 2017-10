Igiene in hotel: cosa è importante sapere

In hotel meglio non fidarsi: cosa sapere per proteggersi da germi e batteri

Parlare di igiene porta sempre a scoperte poco piacevoli. Sopratutto quando si tratta di luoghi frequentati da milioni di persone. E’ il caso degli hotel. Non è detto, infatti, che gli alberghi di fascia alta siano più puliti di quelli di categoria inferiore. Anche qui l’igiene lascia a desiderare. Ecco, dunque, 5 verità rivelate da un gruppo di giornalisti.

Nel bagno

Il piano del lavandino e i rubinetti spesso vengono puliti con lo stesso panno utilizzato per il water. Cosi i germi della materia fecale si trasferiscono direttamente sul lavandino. Dove magari si appoggiano gli spazzolini da denti. Questo può portare ad infezioni gastrointestinali. O a virus respiratori. Peggio ancora è pensare che quegli stessi panno vengono passati da una stanza all’altra.

La scarsa igiene degli hotel

Il telecomando

Il batterio dell’Escheria Coli si trasmette facilmente a causa dell’uso dei telecomandi. Qui è molto raro trovare igiene. Infatti la maggior parte degli ospiti spesso non si lava le mani dopo essere uscita dal bagno. E’ consigliabile, quindi, coprire il telecomando con un sacchetto di plastica sottile per accendere, cambiare i canali e spegnere.

La scrivania

L’igiene della scrivania di casa non è certo quella che si trova in una stanza d’albergo. Spesso i germi che causano virus respiratori rimangono anche per giorni sulla superficie della scrivania della camera d’albergo. Occhio, quindi, a quando vi si posano documenti importanti o computer. Bisogna prima pulire il piano di appoggio con una bella passata di panno strizzato.

Il telefono

Sapere che i telefoni delle stanze degli hotel sono un vero magnete per i germi non sorprende nessuno. Ma si rimane di stucco a scoprire i livelli di scarsa igiene. Il batterio Mrsa, stafilococco resistente alla penicellina, causa pericolose infezioni della pelle. A questo si aggiungono Escheria Coli e buone probabilità di contrarre virus respiratori. Purtroppo la cornetta del telefono si deve necessariamente avvicinare alla bocca e al viso.

Le macchinette per il caffè

Meglio scendere nella lobby per prendere il caffè. Qui almeno si è sicuri che venga pulita in maniera adeguata. Quelle in camera proprio no.

Anche negli hotel di lusso manca l’igiene

Il portaghiaccio

Neanche il ghiaccio è sicuro. I secchielli di ghiaccio degli hotel contengono una serie infinita di germi. Accade più di quanto si pensi, infatti, che gli ospiti lo utilizzino per il vomito.

I comodini e i cuscini

Gli organismi che causano malattie sessualmente trasmissibili possono essere trovati non solo sulle coperte ma anche sui comodini e sui cuscini che non vengono lavati. Meglio fare attenzione al personale addetto alla pulizia che non getti i cuscini sul pavimento mentre viene rifatto il letto.

La chiave della camera

Ecco una cosa che probabilmente si tocca più volte al giorno senza pensarci. Le tessere che funzionano da chiave non vengono mai disinfettate. Ed avranno altrettanti germi su di essi come il denaro. Per una migliore igiene è quindi consigliabile pulire la chiave della stanza appena viene consegnata.

Le poltrone e le sedie

Macchie di fluidi corporei non sempre sono visibili ad occhio nudo. E contengono un’ampia varietà di virus e batteri. Comunemente trovati su tessuti che non sono facili da pulire in maniera accurata.

I tappeti

Per quanto possano essere eleganti e donare quel tocco di stile in più, i tappeti sono un gran ricettacolo di germi. Se ci sono bambini in stanza meglio che non vi si siedano. E, sopratutto, è necessario indossare sempre calzini o pantofole.

Il bocchettone dell’aria condizionata

E’ uno dei motivi più frequenti di problemi respiratori. Il bocchettone dell’aria condizionata delle stanze d’albergo non viene pulito con frequenza.