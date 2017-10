Intimo per Halloween, mostruosamente sexy

Paura e sensualità sono intrecciate dalla notte dei tempi. L’oscurità ammaliatrice, il piacere della trasgressione. E’ su queste note che si dipana la sinfonia del 31 ottobre: mentre i bambini vanno alla ricerca di dolcetti o scherzetti, gli adulti si consumano nel piacere del proibito. Il tema della sensualità a tinte dark si indossa sulla pelle, grazie all’intimo per Halloween che abbiamo selezionato dalle proposte di lingerie 2017 2018. Ecco cosa celare sotto il mantello da fattucchiera in questa notte speciale.

Mostruosamente sexy: l’intimo per Halloween

Intimissimi si è ispirato ad alcuni ‘luoghi del cuore’ per la propria collezione autunno inverno. Posti iconici che rievocano la tradizione e l’eleganza classica italiana. Per la notte del 31 ottobre, Opera in Black è il tema più dark, dove la sensualità e lo charme vanno a braccetto. Bralette, bratop, body realizzati in delicati pizzi sovrapposti a reti trasparenti, impreziositi da applicazioni di velluto e ricami gioiello, giocano con il tema del nero e della trasparenza offuscata.

Intimo per Halloween in total black anche nelle collezioni Yamamay, che nel colore della notte trovano il proprio letimotiv. Elegante, sexy, e con un tocco di ispirazione bondage, fatto di intrecci e trasparenze. Come nella la guêpière parigina imbottita e i bustier esternabili. O le intriganti le sottovesti in tulle e pizzo. L’audace balconette imbottita con inserti in pizzo. Capi icona che completano il mondo del total black sono il body incrociato esternabile, con un profondo scollo a V. Lo stingivita con struttura e motivo a cuore. Il bustier con pizzo effetto foglie dal taglio anni ’50.

In casa Tezenis uno dei temi di stagione è la lingerie da esibire. Capi che non vanno celati, ma assumono un ruolo chiave nell’outfit diventandone parte integrante. Dettagli, cut-off, trionfo di rouches, applicazioni gioiello, effetto pelle, velvet, spalmature oro e argento, lurex, pizzo e tulle per brillare in modo unico e autentico. Tra i mood protagonisti della stagione Nocturne Romance, dalle trasparenze intriganti mixati a velluti e ciniglia, per un look dal sapore gotico.

Infine, per completare l’outfit a tinte scure, le calze Calzedonia aggiungono un tocco teatrale. Come nel modello a rete drammatica, ampia, perfetta da portare sotto un denim destroyed (il tema sexy-zombie come lo vedete?). Non mancano collant a righe effetto strappato, per un tocco dark e ironico.