Venere in bel sestile contribuisce a creare un clima amabile intorno a voi, invita anche alla seduzione, così come all’impegno per chi fosse già in coppia. In serata si aggiungerà anche la Luna alla schiera dei vostri alleati celesti: se avete in programma un invito speciale o una cena galante non esitate, questo è il momento giusto per uscire…

colore: Madreperla

Amanda Blank, Make-Up