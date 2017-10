La Luna e Marte congiunti nel vostro segno garantiscono esiti dinamici alla giornata in corso, con aspetti sorprendenti per la velocità d il tempismo con cui saprete agire. Sfruttate il momento affidandovi all’istintività e, per i nativi della prima decade, puntate in alto, rilanciate: la fortuna è con voi!

colore: Rubino

Drake, Signs