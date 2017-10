La Luna e Venere in secca opposizione non facilitano la vita di relazione, sia in coppia che in senso più ampio, lo stile comunicativo si fa più rigido e poco accomodante, aumenta invece lo spirito critico. Qualche battibecco è quindi da mettere in conto, almeno per le prossime due settimane. La terza decade del segno beneficia ancora del saggio appoggio di Saturno

colore: Blu-Viola

Electric Light Orchestra, Last train to London