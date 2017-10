Body, una passione tra comfort ed estetica

Come capo di lingerie, o come indumento a vista, il body in tutta la sua sensualità

E’ uno di quei capi che vanno e vengono, ma non lasciano mai del tutto il guardaroba femminile. Il body vive ‘ondate’ di popolarità, sia come indumento intimo che come capo a vista. Nato come lingerie negli anni Venti, divenuto un must per alcune discipline sportive, è stato uno dei simboli degli anni ’80 e ’90, portato dentro gonne o pantaloni. In pizzo, acetato, cotone elasticizzato: quando c’è, è un vero protagonista. Oggi è nuovamente sulla cresta dell’onda, grazie a quell’ispirazione retrò che contagia i brand (vedi alla voce vita alta). Sia come indumento intimo confortevole, sensuale e modellante, sia come capo da sfoggiare.

Le nuove vite del body

Principe della lingerie performante, il body Yamamay sposa la linea Sculpt, best seller del marchio. E diventa protagonista della nuova Sculpt Light, versione più ‘leggera’ della gamma. Il tessuto Sensitive® Sculpt Light è tenace ma leggero, molto traspirante con performance irrinunciabili. Super-confortevole, il taglio a vivo permette di aderire al corpo garantendo ampia libertà di movimento. Mentre la Lycra® sostiene e garantisce elasticità. Il tessuto è sdoppiato nei punti strategici, per garantire l’effetto modellante e contenitivo. Il body della linea gode inoltre di un taglio femminile ed elegante, soprattutto nella versione esternabile.

A proposito di body fatti per essere visti, Wolford lancia i capi della collezione autunno inverno 2017 2018 perfetti per le festività. Eleganti e sofisticati, ideali per muoversi, ballare, risplendere durante un party. Con un’anima rock and roll ed uno sguardo femminile. Il modello Sleek String è lavorato con una tecnica innovativa da cui il motivo si sviluppa con un filo lucido. L’elastan garantisce inoltre un‘elevata flessibilità e una perfetta vestibilità. Le sezioni coprenti posizionate ad arte conferiscono un effetto vedo non vedo. Mentre Plush body, elegante e sofisticato, abbina il velluto elastico per la parte del corpo alla trasparenza delicata per le braccia. La scollatura alla Carmen è adornata da un bordo di pizzo.