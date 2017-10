Compleanno Zac Efron: 30 anni da teen idol cresciuto

Compleanno Zac Efron. 30 anni oggi, 18 ottobre. Ed è indubbio che metà di questi 30 anni li abbia passati sulla scena pubblica come idolo delle teenager. L’attore è nato il 18 ottobre del 1987 in California. Il volto affilato, il naso sottile, gli occhi chiari: queste le chiavi del suo fascino.

Impossibile non ricordarlo nel film TV Disney High School Musical, dove recita nel 2006 ottenendo un grandissimo successo. E vince addirittura un Emmy. A quel tempo è ‘artisticamente parlando’ ancora un adolescente; eppure il marchio di ‘idolo delle teenager’ gli rimarrà addosso a lungo. Matura, da un altro punto di vista, sembra essere invece la relazione con la co-partner del film Disney HSM (High School Musical), Vanessa Hudgens. La loro relazione, intrecciata ai tempi del film e conclusasi nel 2010, fa sognare a lungo milioni di fan.

Compleanno Zac Efron: il successo di High School Musical

Dopo il successo di HSM continua a lavorare nel cinema come idolo belloccio di commedie romantiche o tipicamente per adolescenti. Il college, con le sue divisioni tradizionalmente americane tra nerd e cheerleader è il suo naturale habitat artistico. Lo vediamo quindi in 17 Again – Ritorno al liceo, una commedia ambientata all’interno di un liceo.

Successivamente recita in “Ho cercato il tuo nome” tratto dal bestseller omonimo. Il ruolo qui è del bello e dannato e anche sensibile.

Dal 2012 si scrolla di dosso la patina da teen idol e lavora nell’impegnato “The Paperboy”, presentato a Cannes. Lo vediamo anche in “A qualsiasi prezzo”, film del 2012 diretto da Ramin Bahrani, altro film che gode della visibilità offerta da un Festival importante come Venezia.

Nel 2016 ritorna però alla commedia demenziale “Nonno scatenato” al fianco di Robert De Niro.

Nel frattempo i problemi personali tipici del teen idol si fanno sentire. Nel 2013 va in ‘rehab’ a causa dell’abuso di alcol. La vita sentimentale vive alti e bassi. Nel 2016 termina la relazione con l’imprenditrice Sami Mirò. Tra i suoi flirt anche quello con l’attrice Lily Collins.

Nel 2017 la metamorfosi da attore magrolino dal fisico adolescenziale è totalmente completata. Per apparire in “Baywatch”, l’attore ha sfoggiato un fisico pieno di muscoli e palestrato fino all’ultimo addominale. Sportivo, amante della natura è ultimamente apparso in un video promozionale per il noto brand di sport outdoor Columbia. Nel video e in compagnia del fratello Dylan, ha il compito di testare alcuni capi del marchio Columbia in diversi ambienti naturali estremi del Glacier National Park in Montana, Stati Uniti. Dalla montagna al lago, l’avventura è continua. Che tosto Zac!