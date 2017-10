Cosmesi alla zucca: idee beauty per utilizzare l’ortaggio

In questo periodo dell’anno le ricette che hanno per protagonista la zucca sono ovunque. Nei paesi anglosassoni poi, dove Halloween è un evento importantissimo, ottobre vede menu interi a base di zucca, persino al bar (pumpkin latte anyone?) o nei pub (sì, esiste la pumpkin ale). Ma tra una ricetta e l’altra, se il prezioso ortaggio avanza c’è un altro ‘settore’ pronto ad accoglierlo: il mondo beauty. La cosmesi alla zucca è un toccasana per la pelle ma anche per i capelli, perché la polpa arancione è ricca di vitamina A, C e minerali, tutti eccellenti antiage. La cosmesi alla zucca rigenera, nutre, ammorbidisce. Ecco alcune idee per realizzarla in casa. Lessate la zucca o cuocetela al vapore, aspettando che diventi tiepida per utilizzarla.

Cosmesi alla zucca per la pelle

Impacco per mani secche. Schiacciate la polpa della zucca fino a farne un purè – ne bastano due cucchiai. Mescolate un cucchiaino di miele e uno di olio di mandorle dolci. Spalmate il composto sulle mani e indossate un guanto protettivo (quelli classici in lattice andranno benissimo) per circa 10 minuti. Togliete il guanto, risciacquate e avrete mani morbidissime. Questa ricetta è particolarmente utile nei mesi freddi, quando la pelle tende a screpolarsi.

Maschera viso illuminante. Al purè di zucca aggiungete un cucchiaio abbondante di yogurt magro e qualche goccia di olio di mandorle dolci. Applicate il composto sul viso e lasciate in posa 10 minuti. Se dovesse essere troppo liquido, aggiungete la punta di un cucchiaio di farina (possibilmente di avena).

Body mousse. Trattamento da effettuare sotto la doccia vista la ovvia possibilità di sporcarsi. Realizzate un balsamo per la pelle del corpo schiacciando la polpa di zucca e aggiungendo burro di cocco. Mescolate e applicate il composto su tutto il corpo sotto la doccia. Consiglio: prima insaponatevi, sciacquatevi, e poi applicate la mousse che toglierete dopo qualche minuto con l’acqua. La pelle rimarrà morbida e profumata.

Zucca per i capelli

Maschera nutriente per le chiome. Un impacco per capelli perfetto per chiome secche, sfibrate, trattate. Aggiungete al puré di zucca il turolo di un uovo e qualche goccia d’olio d’oliva. Applicate l’impasto sulle chiome, in particolare sulle punte. Lasciate in posa 10 minuti e procedete al normale lavaggio con shampoo e balsamo.