La Luna e Venere in doppio trigono vi predispongono senz’altro al dialogo amoroso, all’impegno costruttivo in coppia, fondato sulla condivisione di valori etici ed estetici. Marte resta dissonante per qualche giorno ancora, bloccando le iniziative dei nati nella terza decade del segno, mentre per gli altri tutto è già ‘in movimento’

colore: Quarzo Rosa

Chic, Good Times