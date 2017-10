Mercurio e Giove in doppia opposizione creano piu di una complicazione, soprattutto ai nativi della prima decade: una visione parziale delle circostanze in cui vi trovate potrebbe mettere a rischio la situazione finanziaria. Non è il momento di azzardare in fatto di spese o investimenti. Mantenete la massima prudenza e sfruttate i suggerimenti di Marte: agite con organizzazione e precisione

colore: Verde Camouflage

The Tramps, Disco Inferno