Brividi a Gardaland: è tempo di Halloween

Paura, terrore, brividi, mistero: anche a Gardaland per celebrare Halloween non mancheranno streghe e vampiri. E’ iniziata infatti la kermesse dedicata alla festa più mostruosa dell’anno. Ad inaugurare Gardaland Magic Halloween sono arrivate due madrine d’eccezione, le pluricampionesse di tuffi Tania Cagnotto e Francesca Dallapè. Quest’ultima è salita a bordo delle attrazioni più adrenaliniche. Cimentandosi anche in un tuffo da 42 metri di altezza a bordo di Oblivion – The Black Hole, il dive-coaster a caduta in picchiata verticale del Parco. Tania Cagnotto, in dolce attesa, si è concessa momenti più rilassanti a bordo delle attrazioni di Fantasy Kingdom. Non sono mancati i momenti in stile Halloween naturalmente, anche con il trucco tra ragnatele e fantasmini.

Halloween da brividi a Gardaland

Con il taglio del nastro da parte delle due madrine è stato dato ufficialmente il via al Gardaland Magic Halloween. L’evento, giunto ormai alla sua sedicesima edizione, è diventato una trazione da non mancare. Il Parco sarà straordinario per i prossimi quattro weekend di ottobre. Ma il clou, naturalmente, arriva il 31 ottobre grazie alla notte di Gardaland Magic Halloween. Ma come si è trasformato in un parco da brividi? Innanzi tutto con scenografie che richiamano i simboli di questa ricorrenza ormai adottata da tempo anche in Italia. Dai covoni di fieno alle ragnatele giganti, dalle enormi zucche ad un tetro cimitero. Fino ad arrivare al gigantesco calderone che domina Piazza Valle dei Re. Sembra di essere in un set di un film horror ma in chiave spiritosa.

Ad accogliere gli ospiti all’ingresso del Parco, Prezzemolo inizia con lo spettacolo Welcome, it’s Halloween. E in giro vagano zombie pronti per scattare qualche foto ricordo. Al Gardaland Theater va in scena A casa del principe Vlad, spettacolo che, tra vampiri e uomini lupo, regala ritmo, comicità e splendidi balletti. Atmosfere surreali al Palatenda per il funerale del circo, che promette brividi con fantasmi e personaggi stravaganti, mentre al Teatro della Fantasia il mimo clown Pass Pass accompagna i più piccoli tra allegria e risate.

Se malefiche creature degli abissi si possono incontrare al Galeone dei Corsari, in Piazza Souk lo spettacolo è animato da sultano. Il gran finale di giornata spetta alla Halloween Parade, inquietante e divertente parata dove sfilano mostri, streghe, spettri, fantasmi pronti a salutare il pubblico in atmosfere da brividi. Come ogni Halloween che si rispetti.