La prima decade del segno si gode già la soddisfazione di aver raggiunto traguardi importanti sul lavoro, che ora vengono riconosciuti, cosa che avverrà per tutti i nativi di questa costellazione nell’arco di un anno. Nel frattempo il fronte del cuore non risponde come dovrebbe. Sembra che le emozioni siano bloccate…

colore: Smeraldo

Tom Jones, It’s not Unusual