La Luna e Venere in doppio trigono vi predispongono all’amore, inteso come Eros e sentimento, illuminano l’aspetto fisico e rendono ‘morbide’ le capacità di contatto: il dialogo amoroso diventa coinvolgente. La quadratura di Marte riguarda solo l’ultima decade del segno, che comunque se ne libera in tre giorni e ritorna attiva ed intraprendente

colore: Quarzo Rosa

Rufus Wainwright, Across the Universe