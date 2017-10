Gioielli tenebrosi per un Halloween “da paura”

Con l’arrivo di Halloween l’atmosfera si fa dark. C’è chi ama mascherarsi e chi, invece, ai travestimenti veri e propri preferisce solo qualche piccolo ma significativo dettaglio. Quel che ci vuole per portare un pizzico di ironia nella quotidianità. Gli accessori sono sicuramente i migliori alleati di stile. Pipistrelli, gufi, civette e zucche vanno per la maggiore ma teschi e ragni non sono da meno. A ognuno il suo macabro amico pronto a rendere i gioielli tenebrosi.

Gioielli tenebrosi: i teschi di Pietro Ferrante

Pietro Ferrante, eclettico e avanguardista jewelry designer, ha dato vita a una capsule collection composta da piccole opere d’arte interamente hand-made in Italy. I suoi gioielli, dall’animo street rock, sono da sfoggiare con disinvoltura. Parliamo di anelli, bracciali e collane ispirati alla notte più spaventosa dell’anno. Il fil rouge? I teschi. Uno nessuno e centomila.

Si va da quelli minimal in 3d col ghigno abbinati a bracciali bangle o a catena a quelli più ironici, con tanto ciuffo alla Elvis, presenti su collane a miniboule. Non sono da meno gli anelli con pluridecorati calavera, teschi di zucchero tipici della cultura messicana che vengono offerti ai defunti in occasione del Día de Muertos.

Oltre ai modelli (unisex), con finitura in argento o bronzo, a spiccare sono nuovi anelli in pelle arricchiti da cammei che richiamano la “Santa Muerte”. La divinità, venerata soprattutto in Sud America, viene rappresentata da uno scheletro femminile vestito come la Vergine Maria.

Metti un ragno… al dito

Astenersi paurose. In molte nutrono una certa avversione nei riguardi del ragno, essere sacro protagonista di innumerevoli leggende e miti. Come quello di Aracne. Parliamo di un animale dalla grande precisione tecnica che, ad Halloween, come ogni anno, si conferma essere tra i più gettonati protagonisti. Vedere per credere. Tra i gioielli tenebrosi un posto degno di nota spetta a Damiani che, attraverso capolavori di alta oreficeria, dona un tono chic alla festa più macabra dell’anno.

Animalia Ragno, gli anelli di Damiani

La nota maison di gioielli, infatti, ha fornito la propria visione di questo animale attraverso “Animalia Ragno” che si traduce in tre anelli, tutti intriganti, ora in oro bianco con diamanti bianchi ora con diamanti black o ancora in oro rosa con diamanti brow. A prescindere dalla propria scelta, tutti sono in grado di sottolineare il fascino magnetico della donna che li indossa.

A vestire di eleganza la mano sono la bellezza di otto zampe ricoperte di diamanti che, grazie alla presenza di molle interne, con il movimento delle dita si animano, come se volessero tessere una ragnatela. Con gioielli così, sarà davvero difficile passare inosservate.