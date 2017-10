Kerry Washington sa giocare col bon ton

L’abbigliamento bon ton non è di solito collegato alla sensualità, e tantomeno all’ironia. O alla contemporaneità. Ma ci sono donne che riescono ad unire tutte queste caratteristiche, pur rimanendo eleganti, di classe e raffinate. Donne come Kerry Washington, la star della fortunata serie televisiva Scandal. Attrice che sfoggia sui red carpet i look più impeccabili da gran gala. Ma che nelle occasioni meno formali riesce a giocare con la discrezione del bon ton aggiungendo dettagli che ne smorzano la classicità.

Sensualità contemporanea, allure vintage. Kerry Washington

Un esempio? L’abito (Faithconnection) dal taglio svasato, anni Sessanta, manica a tre quarti e motivo check nero e bianco, estremamente bon ton. Indossato con un paio di cuissardes da capogiro. Le calzature, firmate Stuart Weitzman (modello Tiemodel), le fasciano la gamba fino a metà coscia in un tripudio di rosso laccato. Con tanto di mezzo tacco appuntito. A completare il look, una borsa in stile doctor bag (Tyler Ellis) dall’allure vintage, e un paio di occhiali da diva in stile butterfly (N°21). Insomma, la perfetta unione tra stile bon ton, dettagli retrò e tocchi provocatori, contemporanei, sensuali.

Uno stile che non fa per tutte, ma che Kerry Washington ha reso il suo punto di forza. Anche alla prima del film Cars 3 a Beverly Hills l’attrice si è presentata con un perfetto mix di bon ton e sensualità contemporanea. Sfoggiando un abito rosa, con corpetto senza maniche decorato da applicazioni floreali color corallo, gonna a palloncino che arriva sotto il ginocchio. Un abito effetto candy, romantico e zuccheroso, di Oscar de la Renta. Arricchito da dettagli gioiello come la clutch incrostata di pietre (Sophia Webster) e i sandali scintillanti (sempre Stuart Weitzman). Un outfit da moderna principessa, che la star ha reso sexy grazie al beauty look: un bob scolpito in stile Cleopatra.