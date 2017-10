LaPresse Justin Timberlake e Fergie LaPresse Josh Groban e January Jones LaPresse Evan Rachel Wood e Marilyn Manson LaPresse Avril Lavigne e Brody Jenner LaPresse Ryan Reynolds e Alanis Morissette LaPresse Milo Ventimiglia e Alexis Bledel LaPresse Minka Kelly e Donald Faison LaPresse Penélope Cruz e Matthew McConaughey LaPresse Macaulay Culkin e Mila Kunis LaPresse Courteney Cox e Michael Keaton

Star che si sono lasciate quasi subito. L’amore è eterno finché dura, diceva qualcuno. E questo vecchio adagio si adatta perfettamente anche al mondo delle celebrities. Anche i grandi amori finiscono, a Hollywood e dintorni.

Amore che vieni, amore che vai. Star che si sono lasciate

Alcuni arrivano al capolinea nel giro di poco tempo, a volte qualche mese o una manciata d’anni. Cosa non abbia funzionato è un mistero che di cui è a conoscenza solo la singola coppia, ma oggi vi mostriamo quelle che si sono dette addio in fretta. Continuate a scorrere le foto che seguono per scoprirle tutte e diteci: quali di queste coppie vi ricordate?

Fonte: Buzzfeed

