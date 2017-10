Mercurio, Marte e Giove sono dalla vostra parte e rappresentano una triade astrologica potente per guadagnare posizioni di prestigio e riconoscimento del vostro valore: il momento richiede impegno e chiari obiettivi per sfruttare al massimo il favore del cielo è portare a casa risultati concreti, che porptrebbere andare oltre le vostre aspettative. Puntate in alto!

colore: Platino

Tina Turner, The Best