Love Design, tra arredamento e solidarietà

Creatività, progettazione, stile. Per una buona causa. Giunto all’ottava edizione, Love Design prende il via nel fine settimana dal 20 al 22 ottobre 2017, e torna a raccogliere fondi per sostenere la ricerca sul cancro. Un evento al quale partecipano oltre 60 aziende di arredamento Made in Italy, promosso da AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – Comitato Lombardia e da ADI – Associazione per il Disegno Industriale. La location di quest’anno è la Fabbrica del Vapore di Milano, i cui spazi sono stati donati dall’amministrazione cittadina. L’evento è a ingresso libero.

Love Design: amare la creatività, finanziare la ricerca

I fondi raccolti durante Love Design contribuiranno a finanziare 3 borse di studio triennali per giovani ricercatori – da 75 mila euro l’una. Da un lato le aziende che privilegiano la creatività, l’innovazione, ma anche la tradizione del Made in Italy. Dall’altro la solidarietà, il sostegno alla ricerca che ricorda come ottobre sia il mese della prevenzione del tumore al seno simboleggiato dall’ormai iconico nastro rosa. Nel mezzo, una mostra di design, una lotteria a premi e tre giorni di creatività solidale. Punto di connessione, Love Design.

20 – 22 Ottobre 2017

Fabbrica del Vapore

via Procaccini 4 – Milano

dalle 10 alle 21

lovedesign.airc.it