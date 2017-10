Pericoli in crociera: quello più grave di tutti

Le vacanze in crociera stanno diventando sempre più popolari, anche se non sono immuni da pericoli. Ogni anno aumenta il numero di viaggiatori che prendono il mare. Uno dei principali vantaggi delle navi da crociera è il loro alto livello di sicurezza. Secondo una recente relazione la capacità di sicurezza della nave da crociera è cresciuta di oltre il 41,5% dal 2009 al 2016. Contemporaneamente è diminuito il numero di grandi incidenti operativi. Con una media di 19,4 all’anno. Il che rende le compagnie di navigazione più sicure di altri tipi di mezzi di trasporto.

Tra i pericoli in nave: gli incendi

Nonostante i record di sicurezza nessuna compagnia, neanche quelle di lusso, è libera dai pericoli in acque aperte. Express.co.uk ha consultato gli esperti del NAPA. Si tratta del software installato sulle navi di crociera di tutto il mondo. Con il compito di verificare la sicurezza a bordo. Una sorta di responsabile telematico. Secondo il vicepresidente esecutivo della NAPA, Esa Henttinen, c’è una minaccia che supera il resto. Esa ha dichiarato: “Storicamente, il fuoco è sempre visto come una delle principali minacce per le navi da crociera. Ecco perché, negli ultimi 30 anni, ogni nave passeggeri è stata dotata di un display apposito nella stanza di comando. Che è in grado di indicare dove si trovi un incendio e se si stia espandendo. Ma gli incidenti più gravi nelle navi passeggeri, dal 1912 ad oggi, non sono stati causati dalla diffusione del fuoco.

Il pericolo più grave in crociera

Piuttosto dall’inondazione di acqua sulla nave. Fino a quando NAPA Emergency Computer è stato sviluppato, non era disponibile un display simile per le inondazioni”. Il computer di emergenza NAPA è stato introdotto nel 2015. Ed è diventato il primo strumento tecnologico nella stanza di comando che mostra ai capitani un’eventuale inondazione sulla nave. Prima di questo software non esisteva un modo preciso di verifica dalla sala di controllo. E, soprattutto, non si poteva prevedere la velocità di espansione del danno. E’ grazie a questa tecnologia avanzata che viene cementata la sicurezza in navigazione su una nave da crociera.

“Le navi da crociera moderne sono state progettate per essere il posto più sicuro anche in caso di inondazioni” continua Esa. “Il computer di emergenza di NAPA fornisce consigli nel caso in cui la situazione sia abbastanza grave. E il capitano debba decidere di iniziare l’evacuazione sulle scialuppe di salvataggio”. La tecnologia utilizza algoritmi, modelli 3D e sensori per determinare se una nave può sopravvivere in caso di allagamento.