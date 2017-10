Ca’ dei Carraresi: quando il Prosecco si mette in mostra

Ca’ dei Carraresi è un palazzo medievale che si trova al centro storico di Treviso, tra il fiume Cagnan e Via Palestro. Ospita importanti mostre e convegni. Si tratta di un complesso di età medievale che deve il suo nome alla presenza dell’emblema dei Da Carrara. La destinazione d’uso originaria, quindi, era quella di casa privata. Oggi gli spazi espositivi si sviluppano tra piano terra, primo piano e secondo piano. Per un totale di circa 1500 metri quadrati. E’ qui che si è da poco conclusa Carraresiwine, la prima mostra museo dedicata al vino italiano più amato nel mondo. L’occasione è stata quella giusta per raccontare a tutti la cultura enogastronomica del territorio, espressione importante del Veneto e della sua identità.

La Mostra Prosecco & Superiore a Ca’ dei Carraresi

Il nettare degli dei è pronto a tornare nelle sale di Ca’ dei Carraresi da sabato 11 novembre. E’ prevista infatti l’inaugurazione di Prosecco & Superiore, in programma fino a maggio. Una mostra dedicata al vino principe della Marca, il Prosecco. Che viene qui esaltato nelle sue tre espressioni: Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore docg, Asolo Prosecco Superiore docg e Prosecco doc. L’esposizione si apre in parallelo alla mostra dedicata ad Andy Warhol, ospitata sempre a Ca’ dei Carraresi. Il percorso di Prosecco & Superiore vuole essere una vera e propria narrazione della storia del Prosecco e del vitigno Glera, tra passato, presente e futuro.

Una panoramica che prende in considerazione gli aspetti più tecnici. Che sono quelli riguardanti la vigna, le caratteristiche pedoclimatiche e i metodi di produzione. Ma anche quelli più sensoriali riguardanti la degustazione del vino una volta imbottigliato. Ecco dunque l’analisi olfattiva della complessa gamma di profumi che caratterizza ogni varietà all’assaggio vero e proprio. L’avvincente narrazione si sofferma in particolare sul ruolo cruciale giocato dall’uomo nel dare piena espressione a questo prodotto unico. Non può mancare lo spazio dedicato alle degustazioni e alla vendita di alcune etichette. Si trova al piano terra, nella sala del Bistrot Al Corder adiacente al palazzo Ca’ dei Carraresi. La mostra Prosecco & Superiore si inserisce nella Rotta del Prosecco che porta i visitatori a scoprire la Marca e le colline di Conegliano e Valdobbiadene.